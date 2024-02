Recanati come Londra: "Puntiamo sulle piasterelle che danno energia"

Che cosa potrebbe accomunare la città di Recanati ad altri borghi italiani e a grandi metropoli internazionali come Abu Dhabi e Londra?

La risposta, per Nino Taddei, fondatore della "Civica Recanati", lista che fa parte del nuovo progetto civico per le prossime amministrative di giugno, è "tanti passi", da quelli dei concittadini a quelli dei turisti fino ai praticanti attività fisica in senso agonistico e non.

Pur rimanendo con i piedi per terra, Taddei lancia l’idea di quanto si sta sperimentando a Londra: una innovativa piastrella che trasforma l’energia cinetica in energia elettrica, e cioè uno speciale pavimento brevettato che ricava energia dai passi delle persone, soprattutto in luoghi molto affollati.

"Trovare il sistema per ridurre le spese energetiche e farlo in modo sostenibile, soprattutto per l’ambiente, è secondo me il dovere di tutti i Pubblici Amministratori, spiega Taddei. Per installare queste tecnologie ci sono fondi europei a disposizione dei Comuni che potrebbero arrivare anche qui a Recanati, presentando progetti credibili ma anche ambiziosi. Poniamo, ad esempio, che vengano dotati di questa tecnologia i marciapiedi della circonvallazione, a tutte le ore piene di passeggio". "L’energia ricavata – continua Nino Taddei – potrebbe coprire in parte o totalmente le spese del Comune per l’illuminazione pubblica. Ma non finisce qui. Il Comune potrebbe a sua volta reinvestire i soldi risparmiati per l’illuminazione in altre spese di pubblica utilità o per ridurre la Tari o l’Imu dei cittadini. Per il momento i nostri sforzi devono concentrarsi sul rendere l’invenzione diffusa e abbordabile, affinché possa rappresentare un passo avanti per l’uomo e per l’ambiente".