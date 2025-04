Recanati e Montefano. Volontari in prima linea ai funerali del Papa

In occasione del funerale di Papa Francesco, tre volontari della Protezione Civile di Montefano (foto a sinistra) e una squadra di Recanati (foto a destra) sono stati presenti a Roma, contribuendo al servizio tra oltre duecento marchigiani mobilitati per l’evento. Il coordinatore Alessandro Valentini, il vice coordinatore Moro Valentino e Luca Verdenelli, sono i membri del gruppo della Protezione Civile di Montefano, mentre da recanati sono partiti Alessandro Mazzanti che è il presidente della Protezione civile leopardiana, Alfredo Acciarresi, Martina Pietanesi, Marco Tamburini, Antonella Ida’ e Paolo Strappini.

"Desideriamo esprimere – ha detto il sindaco Barbieri – un sincero ringraziamento per il prezioso lavoro svolto dalla Protezione Civile, che dimostra sempre grande dedizione e impegno in situazioni di emergenza e di grande portata come questa".

"E’ stato- ha affermato Mazzanti- un momento storico ed emozionante, di grande impatto umano e spirituale. Il nostro compito è stato quello di garantire assistenza, sicurezza e supporto alla popolazione presente, collaborando con la polizia Roma Capitale, polizia di Stato e carabinieri. Una giornata indimenticabile per i nostri ragazzi".