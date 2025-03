Restyling in digitale, ecco Tolentino Futura

Illustrato ieri il progetto "Tolentino Futura". Il sindaco Mauro Sclavi, il presidente territoriale di Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli e Fermo Enzo Mengoni, il vicario e presidente del direttivo di Tolentino Andrea Rilli con il vicepresidente Luca Pelacani, insieme con alcuni degli imprenditori protagonisti, hanno spiegato la novità. Otto imprese tolentinati – Velvet, ristorante Bellini, bar pasticceria Cappelletti, Click, Bar della stazione, alimentari Fioretti, Osteria Ime, L’Arte di Salvatori Gabriele – hanno partecipato al bando della Regione "Sviluppo dei centri commerciali naturali" con questo progetto; è stato ammesso al finanziamento, posizionandosi al secondo posto, a fronte di un programma di investimento di 213.635 euro, con un contributo di 149.545 euro. Un contributo del 70 per cento a fondo perduto.

L’idea consiste in interventi nelle singole imprese per migliorarne l’attrattività e in un’azione condivisa, finalizzata alla riqualificazione del contesto locale. Il fil rouge è il supporto digitale. "Comune, Confartigianato e attività produttive hanno fatto gioco di squadra – ha affermato il sindaco Sclavi –, questa iniziativa è da stimolo al turismo e a chi fa impresa". Ogni azienda, grazie al contributo, ha effettuato varie migliorie, investendo in arredi, software e pubblicità, ciascuno in base alle proprie esigenze. In tutte, però, sarà posizionato un tablet dove sarà costantemente presente un avatar digitale interattivo dalle sembianze umane che potrà essere interpellato dal cliente. L’avatar, grazie all’intelligenza artificiale, sarà in grado di raccontare l’iniziativa promossa, la storia delle imprese del raggruppamento, consigliare i punti di interesse del Comune, fornendo una guida rapida direttamente sul proprio smartphone, scansionando il qr code.

Le aziende coinvolte si sono costituite in un’associazione temporanea di impresa. Il Comune, dal canto suo, realizzerà in via della Pace, una strada chiusa al traffico, uno spazio pubblico interattivo dove cittadini e visitatori potranno passare il tempo libero o svolgere il proprio lavoro in smart working grazie ad arredi urbani di ultima generazione: le panchine intelligenti. L’ente ha scelto di riqualificare quest’area che è stata occupata a lungo dai cantieri. Sulla via saranno posizionate cinque panchine di arredo e due interattive, punto di accesso a servizi digitali e sostenibili, con i relativi allacci, per una spesa totale di 20mila euro. Complessivamente, come Confartigianato, sono stati ammessi a bando sei progetti (Macerata, Tolentino, Belforte, Castelraimondo, Porto Sant’Elpidio e Cupra Marittima) dove sono coinvolte ben 47 imprese dei vari Comuni con un impegno di investimenti totali pari a 1.068.131 euro e un contributo di 747.691 euro.

Lucia Gentili