Ricostruzione più veloce: quartiere Vallicelle inserito nell’ordinanza

C’è anche il quartiere Vallicelle di Camerino nell’ordinanza "omnibus" approvata ieri in cabina di coordinamento sisma con l’obiettivo di semplificare ulteriormente e velocizzare la ricostruzione. Lo scorso 25 luglio, con un’ordinanza speciale del commissario, era stato finanziato l’interramento dell’elettrodotto a Vallicelle, il quartiere più popoloso prima del sisma. Prima non si era potuto procedere con i lavori a causa dei problemi dovuti alla presenza dell’elettrodotto Terna. Quell’ordinanza aveva sbloccato la ricostruzione, consentendo a cento famiglie (in Sae o Cas) di avviare le progettazioni. Ora è stato fatto un passo in avanti. L’ordinanza di ieri, sempre per Vallicelle, "dà la possibilità dell’acquisto di immobili equivalenti - spiega il sindaco Roberto Lucarelli (nella foto) -. Quindi uno può sia ricostruire dove stava e com’era oppure comprare esclusivamente all’interno del Comune di Camerino". Nel corso della cabina di coordinamento presieduta dal commissario Castelli è stato approvato anche il documento in cui vengono definite le linee guida operative destinate agli enti territoriali che vogliono sviluppare impianti da fonti energetiche rinnovabili, per la realizzazione e gestione di comunità energetiche.