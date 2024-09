Ricotta su Vincenzo De Luca: "Non è un maestro di bon ton"

"Concordo con De Luca che la volgarità non è mai un argomento. Mi riesce, però, difficile individuare nel presidente un maestro di bon ton quando dice “str...” alla Meloni". Sono le parole del consigliere comunale del Pd, Narciso Ricotta, in risposta al presidente della Campania Vincenzo De Luca. Con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, il governatore aveva mostrato "stima e affetto" a Gigi D’Alessio, sottolineando come "la volgarità non è mai un argomento". Il cantante partenopeo, sul palco di Sferisterio Live, aveva attaccato i consiglieri comunali dell’opposizione Narciso Ricotta (Pd) e Alberto Cicarè (Strada Comune) i quali, criticando l’organizzazione della rassegna musicale e il taglio dei finanziamenti all’associazione maceratese Li Pistacoppi, avevano dichiarato che "I soldi servono per Sferisterio Live con Gigi D’Alessio e Company" e che "affittiamo il gioiello della nostra città a D’Alessio come fosse una piazza di paese". Dopo la vicinanza espressa da De Luca al cantante, arriva la risposta di Ricotta: "Concordo con De Luca che la volgarità non è mai un argomento: infatti, se avesse visto il video dello spettacolo avrebbe verificato che l’unica volgarità che c’è stata nella vicenda è quella riservata a me dal cantante. Mi riesce, però, difficile individuare nel presidente un maestro di bon ton quando per manifestare il suo, giusto, dissenso dalla premier dice “str...” alla Meloni. Insomma, mi pare che De Luca abbia un concetto della volgarità e dell’argomentare un po’ particolare e che certa politica coltivi di più il consenso che le idee e la coerenza". E conclude: "Comunque, passiamo a cose più serie: ricomincerà l’attività del consiglio comunale e in quella sede verificheremo i numeri reali, i costi effettivi e le modalità di conferimento dell’arena alle agenzie dello Sferisterio Live".

Martina Di Marco