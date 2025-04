Rifiuti, caccia ai furbetti. Triplicate le sanzioni: "Tutti devono collaborare"

Controlli sui sacchetti dei rifiuti, sanzioni triplicate rispetto allo scorso anno. È il bilancio della polizia locale, e in particolare dell’unità operativa che si occupa di controlli ambientali, che negli ultimi mesi è stata particolarmente impegnata a contrastare comportamenti scorretti da parte dei cittadini riguardo al conferimento dei rifiuti. A fronte di un totale di 150 controlli effettuati, di cui 100 di iniziativa e 50 a seguito di segnalazioni, le sanzioni sono triplicate rispetto allo scorso anno. Infatti, le violazioni sono state 105 a fronte delle 34 accertate nello stesso arco temporale dello scorso anno, un chiaro segnale dell’efficacia aumentata delle operazioni svolte. "Il potenziamento dei controlli e l’aumento delle sanzioni rappresentano misure necessarie per garantire un ambiente più pulito e rispettoso delle norme – ha detto il comandate, Danilo Doria –. Tuttavia, è altrettanto importante promuovere una cultura della responsabilità collettiva, dove ogni cittadino si senta parte attiva nella salvaguardia dell’ambiente. Solo attraverso un approccio collaborativo, potremo vivere in una comunità più consapevole e rispettosa delle regole". Da sottolineare che i controlli sono stati effettuati in borghese, una modalità che permette di effettuare contestazioni immediate ai cittadini che non rispettano le modalità di conferimento dei rifiuti, aumentando così la consapevolezza e la responsabilità individuale. "I controlli si sono concentrati principalmente nel centro storico, in particolare all’interno dei vicoli, dove sono state ricevute numerose segnalazioni – ha proseguito Doria –. Risolte anche problematiche relative alle aree di cantiere in stato di abbandono su suolo pubblico come ad esempio in via del Piccinino. A fronte di questa attività di vigilanza e delle sanzioni applicate, è essenziale affrontare anche la "fobia" dell’abbandono dei rifiuti. Talvolta, si assiste a un amplificarsi negativo degli abbandoni attraverso i social media, dove alcuni cittadini scelgono di diffondere post critici invece di segnalare le situazioni alla polizia locale o al Cosmari. Questo fenomeno non solo crea un clima di allarmismo, ma distoglie l’attenzione dalle soluzioni pratiche e costruttive. L’attività di controllo sarà costante e proseguirà anche con l’ausilio di agenti in borghese, con l’uso delle telecamere ed anche in collaborazione con i dipendenti del Cosmari, visto che abbiamo a cuore la valorizzazione della bellezza della città. Invito tutti a collaborare per il mantenimento del decoro: ognuno di noi può fare qualcosa". Infine, per quanto riguarda gli amici a quattro zampe sono stati effettuati 50 servizi di controllo sulla detenzione e conduzione del cane con accertamento di tre violazioni, mentre sono sempre più frequenti le segnalazioni sulla presenza di cinghiali vicino al centro abitato.

Chiara Marinelli