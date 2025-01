Rincari a pioggia . Continua a crescere l’assicurazione auto. Anche per i virtuosi

Le tariffe della Rc Auto continuano a crescere, con effetti negativi anche sui conducenti virtuosi. A dicembre 2024 per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Macerata occorrevano, in media, 638,89 euro, il 15,3% in più rispetto a sei mesi prima, l’aumento più alto delle Marche.

È, infatti, superiore a quello di tutte le altre province: Ascoli (+14,6%), Fermo (+13%), Pesaro – Urbino (+10,3%) e Ancona (+6,8%). L’importo medio regionale della polizza è di 606,62 euro, superato solo da Ancona (639,27) e Macerata, mentre l’incremento rispetto al 30 giugno 2024 è del 10,2%, superato oltre che da Macerata, anche da tutte le altre province, fatta eccezione per quella di Ancona.

È quanto rileva l’Osservatorio di Facile.it, secondo il quale a questo incremento se ne aggiungeranno altri, che sono invece legati al peggioramento della classe di merito.

Quasi il 2% degli assicurati della provincia di Macerata, infatti, nel 2024 ha denunciato un sinistro con colpa e sarà quindi "declassato", con conseguente aumento del premio da pagare. In tutta la regione i guidatori colpiti da rincari a causa di un incidente con colpa sono 19mila, il 2,09% del totale: in testa Ancona con il 2,58%, seguita da Fermo con il 2,21%, quindi Macerata (1,92%) e, poi, Pesaro – Urbino (1,72% e Ascoli (1,47%). Tra i conducenti "colpevoli; la percentuale è più alta tra le donne (2,31%) rispetto al campione maschile (1,97%), mentre se ci si riferisce alla professione, in testa ci sono i pensionati (2,92%), seguiti dagli impiegati d’azienda (2,32%).

Questi ennesimi rincari fanno seguito a quelli, molto pesanti, rilevati in precedenza: da settembre 2022 a settembre 2023 l’assicurazione auto in provincia di Macerata era già aumentata del 38: in soli 12 mesi il premio medio era arrivato a 593,11 euro, cioè oltre 160 euro in più rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il trend potrebbe invertire la rotta.

"Il rallentamento dell’inflazione e la stabilizzazione dei tassi di sinistrosità stanno producendo i primi effetti positivi sul fronte dei prezzi Rc auto, che nel corso 2024, pur rimanendo elevati, hanno visto rallentare il loro trend di crescita", spiega Andrea Ghizzoni, managing director assicurazioni di Facile.it.

"Se il contesto economico rimarrà stabile – aggiunge ancora Ghizzoni – , ci aspettiamo che gli effetti positivi si trasmettano integralmente sul mercato Rc auto e che la curva di prezzi possa tornare a stabilizzarsi. In un contesto come questo confrontare le offerte di diverse compagnie può rivelarsi fondamentale per individuare il prodotto più adatto alle proprie esigenze e, di conseguenza, risparmiare".