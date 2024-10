"Riposare tranquilli è un diritto"

"Noi residenti non vogliamo ostacolare le attività, ma rivendichiamo il diritto di riposare e vivere tranquilli nelle nostre case". Sono le parole di Alessandro Mazzaferro, che da tempo si fa portavoce delle problematiche dei residenti in merito alla movida molesta nel fine settimana. E replica anche a Daniele Maria Angelini, titolare del Donoma, che nei giorni scorsi era intervenuto parlando di "esagerazioni" da parte dei residenti che si lamentano da sempre di episodi di violenza, vandalismi e caos. "Su quanto successo sabato scorso in centro e quanto dichiarato dal dottor Angelini vorremmo chiarire alcuni aspetti – ha reso noto Mazzaferro –. Noi residenti non vogliamo in alcun modo ostacolare le attività commerciali, qualunque esse siano, ma rivendichiamo ii diritto di riposare e vivere tranquilli nelle nostre case, cosa che da anni è venuta meno per la responsabilità di tutti, dei gestori dei locali per scelte a dir poco discutibili e soprattutto delle amministrazioni che, nei voler legittimare ii regolare svolgimento delle attività, non sono state mai in grado di difendere e garantire i diritti dei cittadini, con azioni lungimiranti e preventive. L’operato una tantum delle forze dell’ordine di scorso sabato, che non è però servito ad evitare pesanti disordini, è il chiaro segnale di come il problema sia più serio e grave di quanto vogliano far trasparire Angelini e il sindaco. È chiaro come all’interno e nelle vicinanze della discoteca succeda poco e le criticità siano riversate in misura esponenziale nelle vie limitrofe dei centro, essendo qualsiasi azione delle forze dell’ordine incentrata solo in quell’area e completamente assente altrove. Vogliamo rassicurare Angelini che non esiste nessun preconcetto verso ii suo locale ma ci basiamo solo sulla realtà dei fatti, spesso mistificata. Ricordiamo che da anni come residenti siamo in prima linea per la stessa problematica durante i mesi estivi, quando Angelini si sposta a Porto San Giorgio. il problema riguarda tutto un sistema di attività notturne ai limite della legalità, che con l’indifferente immobilismo dell’amministrazione, genera una "mala movida" che danneggia l’intera città. Proprio per questo, noi residenti del centro stiamo già collaborando con diverse associazioni cittadine e, vista la compieta indifferenza dei sindaco verso le nostre istanze, siamo in contatto diretto con gli alti vertici delle forze dell’ordine locali e provinciali, per poter convogliare verso soluzioni ottimali che possano tutelare tutti" ha concluso Mazzaferro.