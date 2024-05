Romoli: "Dai cinque anni passati viene la nostra credibilità"

Il sindaco uscente di Pollenza, Mauro Romoli, svela i candidati che comporranno la lista "Con la gente". Con lui correranno: Luigi Capiglioni (53 anni, educatore professionale socio-pedagogico), Maria Angela Cesca (44 anni, impiegata), Michele Fattori (45 anni, tecnico Enel), Frine Fratini (50 anni, dottore commercialista, consigliere comunale uscente), Lucilla Massaccesi (33 anni, impiegata presso ufficio legale Gruppo Lube), Antonella Menichelli (59 anni, avvocato, assessore uscente), Cristian Paparoni (32 anni, chimico ambientale), Alessandra Petrini (27 anni, insegnante di musica), Andrea Primucci (49 anni, impiegato Poste Italiane, vicesindaco uscente), Marco Ranzuglia (51 anni, impiegato, assessore comunale uscente), Loredano Rapari (35 anni, ingegnere informatico, consigliere comunale uscente), Michela Tartarelli (52 anni, dottore commercialista, consigliere comunale uscente). "È una lista composita e rispettosa della differenza di genere – commenta Romoli – equilibrata per competenze ed esperienze. Ci sono persone dalla precedente consiliatura e nuove figure ricche di entusiasmo e conosciute in paese per essersi sempre impegnate in varie attività. L’operato dei passati 5 anni ci dà la credibilità per ripresentarci, ma credo fermamente che il giudizio dei cittadini si debba basare sulla qualità delle nostre proposte. Affronteremo con serietà ed entusiasmo questa campagna elettorale".

g. g.