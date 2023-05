Rotatoria fatta con quattro vasi: brutta e scomoda per i mezzi pesanti

Non mancano le battute ironiche e sferzanti sulla decisione di regolare l’incrocio fra via Passero Solitario e via Porta Nuova, all’altezza del parco del Colle dell’infinito, con dei grossi vasi metallici vuoti, vecchie fioriere poste precedentemente in via Roma. Sono in numero di quattro fissati a terra insieme alla segnaletica stradale e costituirebbero una rudimentale rotatoria per regolare il traffico in uscita e in entrata in via Porta Nuova, ingresso per casa Leopardi e l’ospedale. Ciò che praticamente lamentano gli automobilisti è il raggio di curvatura della rotatoria che è troppo ristretto per cui quei vasi creano solo disagi, soprattutto ai mezzi pesanti. D’altra parte, quel tratto di strada spesso è ingombrato dai pullman turistici. I cittadini in realtà avanzano una proposta che da tempo è in piedi senza essere stata mai presa in considerazione, cioè la rimozione dei numerosi cassonetti dei rifiuti, che si trovano a lato della carreggiata delimitata dai quattro vasi metallici: collocandoli altrove e in forma più nascosta si avrebbe più spazio a disposizione e ne guadagnerebbe anche l’immagine turistica del luogo.

ast. t.