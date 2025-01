Rotatoria in contrada Bellaluce: "Appalto tra marzo e aprile"

Il sindaco di Loreto Moreno Pieroni ha approfittato della conferenza stampa di inizio anno per aggiornare sui tempi di realizzazione della tanto attesa rotatoria in contrada Bellaluce che interessa, oltre la città mariana, anche Porto Recanati e Recanati essendo proprio ai confini dei tre comuni. "Il progetto – ha detto Pieroni – sta finalmente prendendo forma. Recentemente, è stato inviato alla Regione Marche tutto il materiale necessario per l’avvio dell’appalto, segnando l’ingresso nella fase decisiva di selezione della ditta incaricata. Si prevede che la gara per l’appalto venga avviata tra marzo e aprile, con l’assegnazione dei lavori prevista subito dopo. L’investimento complessivo, che coinvolge sia la Provincia che il Comune di Loreto, ammonta a circa 600mila euro. Di questi, una parte significativa proviene dalla Provincia, mentre il Comune contribuirà con ulteriori 20mila euro rispetto al progetto iniziale". L’incrocio in questione, situato tra via Bellaluce e la strada dei Pali, è noto per essere un punto particolarmente pericoloso, con frequenti incidenti stradali. Questo tratto di strada è, infatti, un punto di passaggio quotidiano per molti residenti delle tre città, rendendo la sua messa in sicurezza una priorità assoluta. Il piano prevede di avviare i lavori tra maggio e giugno, in modo da poterli completare prima dell’arrivo della stagione estiva, e saranno eseguiti a tratti per evitare la chiusura totale della strada e limitare, così, i disagi alla viabilità. Nonostante l’incomodo temporaneo, una volta terminato l’intervento, la nuova rotatoria contribuirà in modo significativo a migliorare la sicurezza di questa zona che è stata definita "l’ultimo buco nero della città di Loreto" per la sua pericolosità.

ant. t.