Ruba un giaccone dallo stendino

Fa sparire un giubbotto di un noto marchio che era steso ad asciugare sullo stendino, così finisce nei guai un 20enne. I militari della stazione dei carabinieri di Civitanova hanno denunciato alla procura un 20enne, nato in Tunisia e residente a Bologna, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di furto aggravato. Il legittimo proprietario del giubbetto su cui aveva messo gli occhi il 20enne è un uomo di 35 anni, del posto. Il civitanovese aveva sporto denuncia ai carabinieri, riferendo che nella notte tra il 26 e il 27 gennaio qualcuno aveva portato via il giubbotto di un noto brand, giubbotto che era stato steso ad asciugare sullo stendino nel balcone di casa, al primo piano di una palazzina.

Così i carabinieri hanno fatto partire le indagini, svolte anche grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza installate in giro per la città. I filmati hanno permesso di individuare e identificare il 20enne, che è stato denunciato per il furto e sottoposto, contestualmente, alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio: per tre anni non potrà avvicinarsi al territorio del Comune di Civitanova.