Salasso Tari dopo sisma e Covid: "Serve un tavolo di confronto"

Forza Italia Tolentino esprime profonda preoccupazione per la recente notifica di cartelle esattoriali relative alla tassa sui rifiuti (Tari) molto salate ad alcune aziende del territorio. E propone subito un tavolo di confronto. "Queste cartelle sono conseguenza della sospensione dei pagamenti disposta a seguito del sisma del 2016 e dell’emergenza Covid – spiega il coordinatore FI Roberto Scorcella –. Tuttavia, la concentrazione di più annualità in un’unica richiesta sta causando gravi difficoltà alle aziende locali, alcune delle quali si sono viste recapitare richieste di pagamento per centinaia di migliaia di euro, mentre altre hanno subito il pignoramento dei conti correnti. Comprendiamo la necessità di garantire la legalità e il rispetto delle normative fiscali, ma riteniamo fondamentale tutelare il tessuto produttivo di Tolentino. La richiesta simultanea di pagamenti arretrati così ingenti rischia di compromettere la sopravvivenza di molte attività, con ripercussioni negative sull’occupazione e sull’economia locale. In questo contesto, proponiamo l’istituzione immediata di un tavolo di confronto tra l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria. L’obiettivo è individuare soluzioni condivise che possano alleviare l’onere fiscale sulle imprese, come la possibilità di rateizzazioni più flessibili, riduzioni o esenzioni parziali, tenendo conto delle specifiche situazioni di difficoltà. Riteniamo che solo attraverso un dialogo costruttivo e collaborativo sia possibile trovare un equilibrio tra il dovere di riscuotere i tributi e la necessità di sostenere le nostre imprese in questo momento critico. Invitiamo l’amministrazione comunale a considerare con urgenza questa proposta – conclude - e a dimostrare sensibilità verso le esigenze del nostro tessuto imprenditoriale. È fondamentale adottare misure che possano conciliare le necessità di bilancio con la tutela delle attività economiche locali".