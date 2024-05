Salute e bollette: aiuti per le fasce deboli

Liste d’attesa infinite e sostegno alle fasce più deboli della popolazione, il Movimento Consumatori di Civitanova lancia una nuova iniziativa.

Questa organizzazione ha sancito infatti un’importante convenzione con l’Associazione Marinai d’Italia, nei locali della stessa, situati nell’area portuale. Il presidente dell’Anmi, Michele Palermo, e il presidente del Movimento Consumatori, l’avvocato Gianluigi Mucciaccio, hanno ufficialmente siglato un accordo che mira a promuovere una tutela nei confronti degli associati dei Marinai d’Italia riguardo la gestione delle controversie con i fornitori dei servizi essenziali, come telefono, luce, acqua, gas, ecc.. La collaborazione prevede un aiuto anche in ambito sanitario, poiché il Movimento Consumatori fornirà una specifica assistenza ai membri dell’Anmi volta a ottenere il rimborso delle spese sanitarie sostenute a causa dei ritardi dovuti alle liste di attesa e alle ben note criticità della sanità pubblica.

La firma di questa convenzione sottolinea l’impegno congiunto delle due organizzazioni nel garantire il benessere e la tutela dei diritti dei Marinai d’Italia, nonché nel favorire l’accesso ai servizi primari con costi particolarmente ridotti.

Nelle settimane scorse l’associazione presieduta da Mucciaccio si era mobilitata per guidare e assistere gratuitamente gli utenti interessati a ottenere un accesso rapido ai servizi sanitari. Il Movimento Consumatori aveva sviluppato, nel merito, un vademecum dettagliato per guidare i cittadini, in ordine alla celere fruibilità delle visite mediche richieste, e si occupa anche di avviare le pratiche necessarie per conto degli utenti.

Chiara Marinelli