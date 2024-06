"Salute in cammino", tornano le passeggiate in notturna dell’Acli

Riprendono questa sera le passeggiate del progetto "Salute in cammino", promosso dall’Acli Marche Aps, dall’Acli provinciale di Macerata Aps, dalla Scuola italiana di camminata sportiva e dall’associazione Green Nordic Walking. L’appuntamento è per oggi, alle 21.30, ai giardini Diaz per una passeggiata di circa un’ora. Per partecipare si consigliano abbigliamento e calzature comode, di portare una bottiglietta d’acqua e una torcia. Le successive iniziative si sono in programma per venerdì (partenza nel piazzale della chiesa di Villa Potenza), martedì prossimo (piazzale Filoni a Piediripa), venerdì 14 giugno (parcheggio Conad di Collevario), martedì 18 giugno (davanti al bar di via Natali a Sforzacosta), venerdì 21 giugno (parcheggio sotto al Sasso d’Italia), martedì 25 giugno (quartiere nuovo delle Vergini) e venerdì 28 (dal parcheggio che si trova sulla prima rotonda a Sambucheto). La partecipazione alle passeggiate è gratuita. Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina Facebook "Unione sportiva Acli Marche" oppure chiamare il numero 348.2407754.