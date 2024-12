"Sangiustese, un peccato non aver fatto la seconda rete"

La Sangiustese esce dal "Della Vittoria" di Tolentino con un pareggio dopo una buona prova di squadra al cospetto di una delle formazioni più in forma del campionato. Commenta così la partita il tecnico Luigi Giandomenico. "Abbiamo approcciato molto bene la gara, riuscendo a passare in vantaggio dopo pochi minuti, peccato poi non essere riusciti a fare il secondo gol e aver subito il pareggio nel finale. Per quanto mostrato in campo, il pareggio è il risultato più giusto". Nei rossoblù partita di spessore dell’under Cresci, autore di una prova da assoluto protagonista in mediana. "È un ragazzo straordinario, sia a livello tecnico che a livello umano ed è per noi una risorsa importante. Tutta la squadra però ha giocato una bella partita – dice –, perché abbiamo messo in difficoltà il Tolentino in diverse situazioni e ottenuto un punto in un campo ostico". Per la Sangiustese è il secondo risultato utile consecutivo dopo la bella vittoria sul Matelica. "Sono contento – afferma il tecnico rossoblù – perché la squadra sta dimostrando carattere per uscire da un periodo complicato a livello di risultati, perché le prestazioni non sono mai mancate e alla mia squadra non posso dire nulla. Con il lavoro sono sicuro che potremo solo migliorare, sperando di recuperare al più presto i calciatori infortunati per avere più rotazioni. Dovremo pensare di partita in partita, cercando di continuare a fare punti per lasciarci definitivamente alle spalle il momento difficile".