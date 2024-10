Sanità, rifiuti e acqua: affondo del Pd: "Il capoluogo è messo ai margini"

"È evidente come il centrodestra stia spostando il governo delle scelte strategiche verso la costa, mettendo ai margini il ruolo di Macerata, città capoluogo. E questo accade senza che Parcaroli e la giunta proferiscano parola, assistendo passivamente a questa situazione". Così Narciso Ricotta, capogruppo del Pd in consiglio comunale, dopo l’elezione di Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova, a presidente della Conferenza dei sindaci dell’Ast 3, un organo che con la riforma ha assunto una importanza maggiore rispetto al passato. "Si tratta – sottolinea Ricotta – dell’ultimo atto di una strategia che il centrodestra attua da tempo. Non si tratta di riproporre anacronistici campanilismi, quanto di definire il quadro delle scelte da fare sui grandi temi e, in esso, l’equilibrio politico provinciale attraverso il quale garantirne l’attuazione". Sul fronte dalla sanità, secondo Ricotta, c’è una volontà di spostare reparti e servizi a Civitanova, dove – giustamente – si sta procedendo al completamento dell’ospedale, mentre però per quello nuovo del capoluogo deve ancora essere avviata la progettazione. Ma Ricotta indica altre questioni. "Sul percorso per arrivare al gestore unico per il sistema idrico integrato – evidenzia – si è costituito un asse tra Ciarapica e il presidente dell’Aato Gentilucci, che contrasta la soluzione ipotizzata dal sindaco di Macerata. Sui rifiuti, dopo anni di gestione unitaria, il centrodestra ha deciso di spaccare, facendo eleggere alla presidenza del Cosmari Paolo Gattafoni di Potenza Picena, fedelissimo del governatore Acquaroli. Macerata, che è il maggior contribuente, non ha rappresentanti nel cda. Al dinamismo di Ciarapica, fanno riscontro il silenzio e l’incapacità di Parcaroli di mantenere per la nostra città il ruolo che merita".

f. v.