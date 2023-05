Sassoli esempio di vero spirito comunitario

Le note dell’Inno alla Gioia hanno accompagnato la cerimonia di intitolazione dello ‘spazio Europa’ a David Sassoli, l’ex presidente del Parlamento europeo scomparso l’11 gennaio del 2022. Al terzo piano di palazzo Sforza, l’azzurro dell’Unione europea campeggia alle pareti e sui banchi dell’Eurodesk. c’è anche una mappa che riassume i più importanti luoghi istituzionali dell’Unione, oltre ai quadretti con le immagini dei rappresentanti Ue: Ursula Von Der Leyen, Roberta Metsola, Charles Michel e l’intera Commissione. Ma spicca soprattutto il nome di un italiano, il compianto David Sassoli, che mette d’accordo tutti in una cerimonia voluta dal team Europa - il vicesindaco Claudio Morresi (Forza Italia), i consiglieri Giorgio Pollastrelli jr (Lega) e Lavinia Bianchi (SiAmo Civitanova) - ma anche dal Partito Democratico, da cui Sassoli proveniva, con Francesco Micucci, Lidia Iezzi, Giulio Silenzi e Tarcisio Tordini che non hanno fatto mancare la propria presenza. "Un dipendente comunale – ha detto Morresi - si é offerto di darci una mano in questo spazio, che sarà una sorta di salotto per cittadini, dipendenti e politici che attendono di usufruire dei servizi comunali. Stando qui, si può leggere, visionare e riflettere sull’Ue". "E’ il frutto di un duro lavoro, con grafiche pensate e realizzate anche grazie a personale del Comune - ha commentato Lavinia Bianchi -. Perciò ringrazio Massimo Giulietti e Chiara Levantesi". Una delle grafiche é stata prodotta dalla Cartiera ‘Manualis’ di Fabriano. Presenti all’appuntamento anche l’assessore Giuseppe Cognigni, la consigliera Silvia Squadroni, il consigliere fabrianese Giacomo Guida e Valentina Secondini dell’Europe direct di Camerino. Al termine, il contrabbasso di Edoardo di Matteo e il violino di Francesca Donatone hanno scandito l’inno di Mameli.

Francesco Rossetti