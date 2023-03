Sbanda con l’auto e finisce in un dirupo

Una giovane donna è finita fuori strada, a quanto sembra per schivare un animale finito in mezzo alla strada. È successo ieri pomeriggio alle 16 lungo la strada 78 Picena, nel territorio di San Ginesio. La donna ha sbandato con l‘auto e si è ribaltata, finendo in un piccolo dirupo di fianco alla carreggiata, ma una pianta ha fermato la vettura bloccandola su un fianco. Subito è accorso sul posto il personale del 118, che ha prestato le prime cure alla conducente, poi accompagnata in ambulanza al pronto soccorso di Macerata per gli accertamenti necessari. A quanto sembra comunque le sue condizioni non sarebbero troppo preoccupanti.