Sbranati tre gatti dai cani randagi

Stesi a terra, martoriati e con lo stomaco fracassato. Questo lo scenario agghiacciante che si è palesato davanti agli occhi delle volontarie dell’Oasi felina ‘Gli aristogatti di Civitanova’, che presta servizio nelle strutture di via della Fontenalla dove nella mattinata di ieri tre mici sono stati uccisi dai colpi inferti, è l’ipotesi delle operatrici, da alcuni cani di grossa taglia – probabilmente randagi – che gironzolano nella zona. In un filmato si vedono due cani, uno nero affiancato da un pastore tedesco, scorrazzare liberi dalle parti dell’ex mattatoio. Per questo il loro timore è che si tratti di un attacco dei cani. "L’episodio – spiegano dall’Oasi felina – è accaduto nella tarda mattinata di oggi (ieri per chi legge, ndr), perché una volontaria è arrivata qui nelle prime ore del mattino ed era tutto a posto. Poi, la tremenda scoperta, che è avvenuta più tardi, con i gatti che sono stati sbranati quando nessuno di noi era presente". Subito si è attivato il servizio veterinario dell’Asur e ne è seguito l’intervento della Polizia locale. E non è di certo la prima volta che si verificano situazioni di questo genere al gattile di via Fontanella: "lo scorso anno – aggiungono le volontarie – ci furono cinque gatti morti, nel 2021 altri quattro".

Una situazione che a detta di chi vive la struttura potrebbe essere risolta attraverso l’apposizione di una più adeguata recinzione per delimitare il gattile, la cui spesa è già stata deliberata dal Comune lo scorso 31 dicembre, per un importo complessivo di 28mila euro, "ma ad oggi – proseguono le amanti dei felini – i lavori non sono ancora stati eseguiti e questa è la terza strage che si verifica. Sollecitiamo le autorità competenti – è il monito finale del gruppo – a eseguire i lavori per salvaguardare gli animali presi in cura con amore ed impegno dalle nostre volontarie".

Francesco Rossetti