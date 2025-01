Scarlet Rivera conquista tutti

Chiesa di San Lorenzo gremita, a Urbisaglia, per l’ospite speciale dagli Usa: Scarlet Rivera, la storica violinista di Bob Dylan. Domenica sera è stata protagonista del concerto organizzato dal Comune in collaborazione con VestidArte, Pomodori Music e Urbis Recording Studio. Ad accompagnare "la Regina di Spade", Alex Valle (chitarra, dobro, mandolino), Riccardo Maccabruni (fisarmonica, piano, voce) con special guest Fulvio Renzi. L’amministrazione ha ringraziato Ombretta Buongarzoni di VestidArte, la Parrocchia di San Lorenzo (don Fabio Piombetti), For Art di Macerata. Per il Comune c’erano il vicesindaco Lorenzo Ferranti, l’assessore al bilancio Elisabetta Caraceni e parte dei consiglieri comunali. "Un’emozione unica, quella che abbiamo vissuto alla Chiesa di San Lorenzo, dove l’arte musicale di Scarlet Rivera ha incantato tutti i presenti. L’atmosfera magica, resa ancora più speciale dalla splendida location, ha reso questa serata davvero memorabile", spiegano i promotori.