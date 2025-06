Scazzottata tra due gruppi nella piazza affollata

Attimi di paura l’altra sera, poco dopo la mezzanotte, nel centro di Porto Potenza Picena. Una ventina di soggetti, per lo più ragazzi tra i 18 e i venti anni di origini nordafricane, hanno iniziato a picchiarsi scatenando una rissa in piazza Douhet. Il gruppo di rissanti si è spostato poi verso la piazza della stazione, continuando sempre a mettersi le mani addosso e causando vari danni ad arredi e bicchieri del bar. Una scena a cui hanno assistito, attonite e spaventate, moltissime persone, visto che sabato sera la piazza di Porto Potenza era gremitissima. Qualcuno ha pensato bene di chiamare il 112, e sul posto sono accorse le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Civitanova e della stazione di Porto Potenza. Ma all’arrivo delle forze dell’ordine i ragazzi sono riusciti a dileguarsi.

Le indagini però adesso sono in corso per capire chi fossero i protagonisti della scazzottata. A quanto sembra da una prima ricostruzione, si sarebbero affrontate due comitive, una proveniente da Macerata e l’altra della costa, per motivi ancora da capire. Per gli accertamenti, potranno essere utili le riprese delle telecamere di sicurezza, presenti in quella zona di Porto Potenza.