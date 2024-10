Schianto tra auto e moto: grave un 27enne

Recanati (Macerata), 29 ottobre 2024 – Incidente poco dopo le 13.30 a Recanati in via San Francesco, subito dopo il distributore Agip, prima di prendere la deviazione per Porto Recanati. Un ragazzo di 27 anni in sella ad una moto è grave ed è stato portato a Torrette in eliambulanza. A scontrarsi un’auto, una Giulietta Alfa Romeo, guidata da un recanatese di 79 anni, che da Porto Recanati aveva iniziato ad immettersi sulla ex 77 direzione Recanati e una moto, guidata da un giovane 27enne anche lui di Recanati, che da Recanati si stava dirigendo verso Loreto.

La moto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Recanati, è andata a sbattere sulla fiancata destra dell’auto, lato guidatore. Stando alle prime ricostruzioni, all'origine dell'incidente ci sarebbe una mancata precedenza da parte dell’Alfa Romeo. Comunque saranno gli agenti della polizia municipale ad accertare l'esatta dinamica del sinistro.

Il giovane nell'urto ha avuto la peggio riportando diversi traumi, mentre per il conducente dell'auto solo alcune contusioni al volto per l'esplosione dell'airbag. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Civitanova, i Vigili del Fuoco di Macerata e la Croce Verde di Civitanova e la Croce Gialla di Recanati e l'automedica di Civitanova. I sanitari, viste le condizioni del giovane dopo averlo stabilizzato, hanno allertato l’eliambulanza, partita dall’ospedale Torrette, che ha provveduto a trasportarlo ad Ancona in codice rosso.