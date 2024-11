Schianto tra auto e moto. Grave un ragazzo 18enne

Nel pomeriggio di ieri si è verificato un grave incidente stradale all’intersezione tra viale Nazario Sauro e viale Fiume, vicino al ristorante Passero Solitario. Il sinistro ha coinvolto una moto 125, condotta da un ragazzo di 18 anni di Loreto, T. M. e una Lancia Y guidata da una donna di Recanati, B. A.. L’incidente è avvenuto intorno alle 17, quando la moto, proveniente da Loreto e diretta verso Macerata, si è scontrata con l’auto che, procedendo in direzione opposta verso Porto Recanati, ha svoltato a sinistra per entrare in via Fiume. L’impatto è stato molto violento e il giovane centauro ha riportato gravi traumi.

Immediato l’intervento dei sanitari della Croce Gialla di Recanati, che hanno trovato il 18enne in condizioni critiche e non cosciente.

Dopo averlo stabilizzato, i medici hanno deciso di intubarlo e trasportarlo d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Fortunatamente, la conducente della Lancia è rimasta praticamente illesa. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, con la polizia municipale di Recanati. Il giovane motociclista, che stava percorrendo una delle strade più frequentate della zona, è stato subito soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, mentre le forze dell’ordine continuano a raccogliere testimonianze e prove per chiarire eventuali responsabilità. L’incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i cittadini, dove molti si sono mostrati particolarmente scossi per le gravi condizioni del giovane coinvolto. Tra l’altro l’incrocio è tristemente famoso per la sua pericolosità e perché è teatro di frequenti incidenti stradali.

