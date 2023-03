Sciacallo dorato morto a Potenza Picena. "È il primo esemplare trovato nelle Marche"

Gli operatori della Smilax Nova, che collabora con il Cras Marche, hanno preso in carico l’esemplare di sciacallo dorato trovato a Potenza Picena

Potenza Picena (Macerata), 6 marzo 2023 – Uno sciacallo dorato è stato trovato morto ieri mattina nelle campagne di Potenza Picena, nella zona dell’Uccelliera non lontano da Montecanepino. Si tratta del primo esemplare di questo animale – a metà strada tra un lupo e una volpe – avvistato nelle Marche e il ritrovamento apre nuovi scenari per la fauna selvatica della regione.

"Lo sciacallo dorato (il cui nome scientifico è "Canis aureus") – spiega Angelo Giuliani, responsabile scientifico del Cras Mache – è una specie presente in Italia da decenni, soprattutto nelle zone alpine del Friuli Venezia Giulia, essendo arrivata dai Balcani. Nel tempo è sceso lungo lo stivale ed è stato immortalato dalle fototrappole in Toscana e, qua e là, in Emilia Romagna. Mai però era stato avvistato nelle Marche, tanto che noi ci aspettavamo di poterlo trovare prima o poi nel nord della regione, non certo in provincia di Macerata. Lo sciacallo dorato è una canide di particolare interesse conservatoristico e per questo è protetto".

L’animale – che probabilmente è stato investito da un’auto – è stato recuperato dalla polizia provinciale di Macerata, per poi essere preso in carico dai volontari del Cras Marche incardinati nell’associazione Smilax Nova di Capodarco. La carcassa dell’animale – un maschio di un anno, del peso di circa dieci chili – è stata portata dal veterinario Enrico Fiori, che svolgerà l’autopsia. "Parliamo di una specie completamente nuova nella nostra realtà – prosegue Giuliani –. Lo sciacallo dorato è poco più grande di una volpe e può essere confuso con il lupo, anche se per dimensioni è un terzo di quest’ultimo. L’arrivo di questo esemplare rappresenta un arricchimento della biodiversità della regione".

"Essendo stato trovato nella parte sud delle Marche – aggiunge Nazzareno Polini, responsabile della Smilax Nova –, si presume che ci sia qualche esemplare di sciacallo dorato anche nella zona nord della regione. Ma sicuramente questo è il primo esemplare di cui viene accertata la presenza nelle Marche. É prevedibile che questo animale prenderà piede nelle nostre zone e andrà a occupare una nicchia intermedia tra il lupo e la volpe, con cui in altre aree convive senza problemi. Dopo l’autopsia, una volta chiarite le cause della morte, decideremo il da farsi: potremmo anche pensare di imbalsamare l’animale, per avere una testimonianza scientifica e reale. La biometria e le fotografie confermano che si tratta di uno sciacallo dorato, ma ora faremo anche delle analisi genetiche".