Scintille in consiglio comunale: "Nessun impegno sulla discarica"

Favorevole la maggioranza di "Centrodestra civico", contraria l’opposizione ("Per Cingoli") sull’adottata delibera per l’approvazione delle linee programmatiche di governo del comune di Cingoli. L’argomento è stato ampiamente discusso nell’ultima seduta del consiglio comunale: ha iniziato relazionando il vice sindaco Monaldo Vignati, essendo temporaneamente assente il sindaco Michele Vittori (nella foto) che, arrivato poco dopo, ha presieduto la riunione. Per la minoranza sono intervenuti Raffaele Consalvi e il capogruppo Alessandro Maccioni. Consalvi ha evidenziato che nel testo in esame "si enfatizza l’attività dell’amministrazione comunale con una seri di enunciazioni e un elenco dei problemi: con quali strumenti e mezzi per affrontarli?" Quindi, tra gli altri, tocca anche il settore turistico. Maccioni ha definito "scolastico e senza impronta politica il documento: sul Cosmari, c’è la volontà ben precisa di non ricoprire incarichi con un rappresentante di Cingoli". Ha pure notato che mancano certezze su discarica, scuola e servizio idrico. L’assessore Cristiana Nardi, quanto al turismo avendone la delega, ha replicato a Consalvi evidenziando i molteplici impegni realizzati, i consensi ottenuti e che Cingoli in provincia è il terzo Comune per numero di presenze. Consalvi ha chiarito che, ferma restando la validità della risposta di Nardi, alludeva al turismo per tutto l’anno. Luca Giovagnetti, capogruppo di maggioranza, ha detto che riguardo agli impegni "bisogna fare i conti con la realtà ed essere in linea col bilancio: il nostro non è un documento di favole, ma porta avanti la filosofia dell’amministrazione". Vittori ha espresso considerazioni sulle affermazioni di Maccioni, assicurando che "abbiamo idee molto chiare: contestare e criticare con soluzioni alternative, è un ragionamento approssimativo. Sono soddisfatto: negli anni Cingoli avrà un’evoluzione positiva".

Gianfilippo Centanni