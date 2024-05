Scocca l’ora degli Aperitivi europei. La mappa dei locali dove brindare

Una "Festa dell’Europa" sempre più attrattiva. Sono 73, infatti, le adesioni arrivate quest’anno, contro le 65 della scorsa edizione, per partecipare agli "Aperitivi europei" che si terranno da giovedì a sabato prossimi a Macerata. E sembra aver funzionato anche l’idea di allargare le adesioni non solo a bar e ristoranti, ma anche agli esercizi commerciali che potranno addobbare a tema vetrine e locali. Delle 73 adesioni, infatti, una quindicina riguardano negozi di abbigliamento, parrucchieri, orafi, ma anche supermercati e negozi di frutta e verdura. Nella scelta dei Paesi da realizzare, Irlanda, Spagna e Germania si confermano quelli più gettonati. Sono 19 le attività che hanno scelto l’Irlanda: Almalù, bar Ezio, Mistic Pizza, Beer Bang, Cervigni Stefano tabaccheria, Di Gusto, Emozioni intimo, Fior di grano, centro estetico Immagine, Laboratorio dei sapori, lavanderia Anna, macelleria Carancini Fabio, Momink Tatoo, Ortolani gioielli, rosticceria Francesca, Segreti di stile parrucchieria, supermercato Appignano, Valentino Parrucchiere, Doppiozero. In 17, invece, hanno puntato sulla Spagna: 94 Idee Bottega tessile, Basquiat Bistrot, Bifolchi Divini, Black and White cocktail bar, Caffettone, Frutta e Verdura Vissani, Il Quartino, La Tana forno – bar, Lokanda Mala Gel, Lomi, Mexico de mi corazon, Pizzi e ricami, Samo, Signore te ne ringrazi, Towanda,Verde Caffè, Zerodiciannove. Sono nove, invece, le attività che hanno scelto la Germania: Centrale Macerata, Civico 37, Crazy Burger, Forneria Garibaldi, Hab, Piccolo bar del Corso, Pizzeria Scalette, Sùgo e Tempo Scaduto. In cinque locali si potranno assaggiare piatti e vini della Francia: bar Delizie, Romcaffé, Caffè Corso, La botte gaia e la Rotonda. Si potrà fare un tuffo nelle atmosfere della Grecia, invece, in tre attività: bar Mercurio, Dumpling bar e palazzo Cortesi. Tre opzioni anche per il Belgio: Friends café, Maga Cacao, McFast pizza & burger, per la Turchia: pizzeria Belmondo, Spulla, bar Totò e i Paesi Bassi: bar Ginetta, Spritz&Chips e CbWeed Macerata. Due, invece, le opzioni per la Romania: la Porchetteria centrale e il ristorante da Agnese. Al bar Villetti, invece, si potrà degustare un po’ di Repubblica Ceca; Estonia è stata la scelta di Burning beer&grill; la pizzeria Da Silvano ha puntato sulla Bulgaria; Cabaret sulla Slovenia, Fabric sulla Norvegia; Macerata Spiriti Conviviali sulla Finlandia; Maia Fucina Gourmet sull’Austria, Mon Amour Cafè sul Portogallo e Mamò sulla Polonia.