Scontro all’incrocio e auto in fiamme

Schianto all’incrocio nella zona commerciale, un’auto si ribalta. All’ospedale è finito un civitanovese di 66 anni. L’incidente è avvenuto ieri poco dopo le 8 in via Einaudi, a Santa Maria Apparente, nei pressi del casello. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, una Fiat Panda e una Lancia si sono scontrate e la Panda si è ribaltata. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e della Croce Verde e i vigili del fuoco del distaccamento di via Moro. Il conducente dell’auto che si è ribaltata è stato caricato in ambulanza e portato al pronto soccorso di Civitanova Alta. Nulla di grave, per fortuna.

Alle 9 invece l’allarme è arrivato dalla statale Adriatica, dove una Fiat Punto ha preso fuoco. Il rogo, che ha completamente distrutto l’auto, è avvenuto nel tratto di via Colombo, a Fontespina. La Punto, alimentata a metano e condotta da una donna, che era sola in auto e viaggiava in direzione sud, ha preso fuoco improvvisamente. La donna subito si è accorta del fumo, ha accostato al lato della strada ed è scesa dall’auto prima che le fiamme bruciassero completamente l’utilitaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi, che hanno spento le fiamme e hanno messo in sicurezza l’area interessata. Qualche disagio al traffico, bloccato in maniera temporanea per consentire le operazioni di spegnimento. La colonna di fumo era ben visibile anche dalla spiaggia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Nelle stesse ore, si è registrato anche scontro tra auto e moto lungo la strada che da Montecosaro va verso Civitanova Alta. All’ospedale il motociclista, un 24enne.