Scontro con il kart, paura per un bimbo

Paura nel primo pomeriggio di ieri al kartodromo di Corridonia per un bimbo di 10 anni proveniente da Firenze. Intorno alle 15, durante un giro in pista insieme ad altri piccoli piloti, il bambino a bordo del suo go-kart, stando ad una prima ricostruzione, sarebbe venuto a contatto con un altro veicolo per poi ribaltarsi. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 che ha deciso di richiedere l’intervento dell’eliambulanza in considerazione dell’età del ferito e della dinamica dell’incidente. L’elicottero, atterrato nei pressi dell’impianto di via Crocifisso, ha provveduto a trasportare il piccolo all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona per ulteriori accertamenti. Oltre lo spavento, non sembrerebbe comunque lamentare nulla di grave in quanto il bambino è sempre rimasto cosciente e non accusava problemi agli arti.