Scontro diretto per il quarto posto. La Lube difende il fortino Eurosuole

"Al palazzo non si passa" è il coro che ha accompagnato l’epilogo delle dieci gare casalinghe della Lube nei primi mesi di stagione e quindi gli ultimi del 2024. È anche il coro che la presidentessa Simona Sileoni ha lanciato venerdì durante la cena con i tifosi proprio in previsione del ritorno in campo oggi contro la Rana Verona. Per il primo impegno del 2025 la Lube riceve la compagine scaligera per una sfida affascinante tra collettivi appaiati al 4° posto di SuperLega con 27 punti, anche se Civitanova deve recuperare la trasferta di Padova.

A conferma dell’importanza dell’incontro, nonché ulteriore stimolo per difendere l’imbattibilità casalinga, la diretta tv con la massima visibilità perché Civitanova-Verona verrà trasmessa su Rai2 dalle 15.20. Ritrovato l’entusiasmo dopo il 3-2 su Milano valso il ritorno nella final four di Coppa Italia, la Lube vuole iniziare l’anno scrollandosi di dosso i gialloblù. Confidando – aggiungiamo – che l’Eurosuole Forum possa offrire una cornice di pubblico ben maggiore rispetto a domenica. Medei ha tutti a disposizione, senza fastidi muscolari o malanni di stagione. Imbarazzo della scelta insomma, tra i martelli ballottaggio Loeppky- Nikolov, mentre Bottolo sta rendendo con più continuità. Lube seconda per muri/set e terza per ace/set, la chiave può essere ancora una volta la battuta di Lagumdzija e soci. Partita tanto difficile quanto intrigante come detto valutando il talento degli ospiti e ricordando la caduta per 3-1 all’andata. Verona inoltre si presenta in grande spolvero nonostante il grave infortunio che la priverà per tutto il resto della stagione di Dzavoronok. Gli uomini di Stoytchev hanno anche loro festeggiato l’approdo in semifinale di Coppa Italia eliminando Piacenza (brutta gara per Simon: 2/10), cosa che non accadeva addirittura dal 2005 e in campionato vengono da 6 gare consecutive sempre a punto, con una sola sconfitta maturata onorevolmente al tie break contro Perugia. In attacco Stoytchev si affiderà a Keita, opposto maliano che sta impazzando in SuperLega, comandando la classifica dei cannonieri con la bellezza di 324 punti, quasi ottanta più del secondo, oltretutto con lo spaziale 56% di precisione. Attenzione anche all’altra stella Mozic.

Le probabili formazioni Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Podrascanin e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Loeppky, Gargiulo, Davi Tenorio, Bisotto. All. Medei. Rana Verona: palleggiatore Abaev; opposto Keita; schiacciatori Mozic e Sani; centrali Zingel e Cortesia; libero D’Amico. A disposizione Spirito, Jensen, Zanotti, Chevalier, Bonisoli. All. Stoytchev.