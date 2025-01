Scontro tra auto. Tre persone ferite

Ennesimo incidente lungo la strada che da Recanati va verso la zona industriale Cerretano di Castelfidardo, all’altezza dell’incrocio fra la strada Acquara e via le Fonti di Pippo che porta a Castelnuovo di Recanati. Due auto, una Jeep Compass e una Fiat Punto, per cause che sono ora al vaglio della polizia municipale leopardiana, che è intervenuta per i rilievi del caso, verso le 18 di ieri sera sono venute in collisione. Tre le persone coinvolte, tutti uomini per i quali è stato necessario il trasporto, con due ambulanze, per accertamenti all’ospedale di Civitanova. Danni ingenti ai due mezzi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Macerata per mettere in sicurezza i veicoli e l’area dell’incidente. Disagi alla circolazione. Il luogo non è nuovo a questi sinistri tanto che da tempo si chiede che venga istallato un semaforo intelligente per regolare il traffico