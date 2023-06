Screening della tiroide per gli alunni

La prevenzione parte dalle scuole, grazie al progetto "Tirotary" targato Rotary Tolentino. L’altra sera, al ristorante Chiaroscuro di Belforte, sono stati illustrati dal responsabile del progetto, il dottor Stefano Gobbi, gli esiti degli ultimi screening effettuati dal club a favore degli alunni dell’istituto comprensivo "De Magistris" della scuola di Caldarola e di Belforte e dell’istituto comprensivo "Leopardi’’ di Sarnano. A Caldarola su 99 ragazzi, 85 sono risultati con tiroide normale, 13 ad ecostruttura disomogenea e in uno è stata riscontrata la presenza di un nodulo; mentre a Sarnano su 87 alunni, 76 sono risultati con tiroide normale, 7 con aspetto disomogeneo e 4 con noduli. L’obiettivo: monitorare la funzionalità della tiroide in una fascia d’età, tra gli 11 e i 14 anni, durante la quale avvengono i maggiori cambiamenti ormonali e fisici. Ai ragazzi, previa autorizzazione delle famiglie, è stata data la possibilità di sottoporsi ad anamnesi, visita ed ecografia alla tiroide avvalendosi della preziosa collaborazione di una équipe medica di livello. Presenti all’incontro le dirigenti scolastiche Fabiola Scagnetti per il De Magistris e Simona Lombardelli per il Leopardi.