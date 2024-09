Seccardini:: "Siamo stati cinici, è una vittoria sudata e meritata"

"Un tassello in più". Simone Seccardini, tecnico dell’Atletico Ascoli, definisce così la vittoria al Polisportivo. Parafrasando: un primo step superato rispetto ai tanti che dovranno portare all’obiettivo salvezza. "Tocchiamo con mano il lavoro svolto in settimana – aggiunge l’allenatore dei piceni –. Abbiamo fatto quei gol che erano mancati contro la Sambenedettese, siamo stati più cinici". In avvio, l’allenatore piceno schierava un 3-5-2 con Minicucci nel ruolo di mezzala, Traini e Ciabuschi coppia d’attacco, Maio partiva dalla panchina in una scelta indovinata considerando il gol nel finale dello stesso centravanti. "Abbiamo un pacchetto importante – ha analizzato Seccardini –. Sapevamo che nell’economia della gara avrebbero provato a venirci a prendere. Noi, oltre che uscire con un palleggio organizzato, potevamo andare diretti perché i due difensori centrali accettavano il duello, con 50 metri di campo alle spalle. Traini e Ciabuschi sono due giocatori di profondità". Il tecnico avrebbe voluto chiuderla già al 3’ della ripresa, quando Ciabuschi allargava la mira sugli sviluppi di un contropiede. "Siamo stati sfortunati in quell’occasione. L’avevamo letta bene, cedendo il palleggio per colpirli in contropiede. Il vento? Penso che abbia determinato poco. Arbitraggio un po’ troppo fiscale: poteva uscire più spettacolo. Il nostro portiere è uscito imbattuto, ma la sensazione che i tre davanti potessero innescare qualcosa c’era. Ci portiamo a casa tre punti sudati e meritati".

f. r.