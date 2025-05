Semina il caos in un bar. Botte e minacce di morte a un agente fuori servizio

Minaccia i clienti di un bar, in piazza Mazzini. Ma nel locale c’è un poliziotto fuori servizio, che lo affronta e riesce, anche col supporto dei colleghi, a riportare la calma. Momenti di tensione venerdì sera, poco prima della mezzanotte, in centro storico a Macerata: il personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico è intervenuto all’esterno del locale, a seguito della segnalazione del collega. Un agente libero dal servizio aveva infatti richiesto aiuto a causa di un uomo, cittadino extracomunitario, che si era presentato nel locale in modo molesto, inveendo e minacciando gli avventori. L’agente, dopo essersi qualificato mostrando il tesserino di riconoscimento, aveva cercato di placarlo ed era stato coinvolto in una colluttazione. L’uomo avrebbe manifestato comportamenti minacciosi e aggressivi, arrivando a rivolgere epiteti ingiuriosi e dichiarazioni del tipo: "Io ti conosco poliziotto di m... io c’ho un coltello, vi accoltello a tutti e due, e a te ti ammazzo". Quindi avrebbe portato una mano dietro la schiena, lasciando intendere di avere un’arma. Così l’agente ha afferrato una sedia per difendersi dall’eventuale aggressione dell’uomo, il quale a sua volta tentava di colpirlo con un’altra sedia. Il personale di polizia, appena giunto sul posto, è riuscito a bloccare e contenere lo straniero, riportando la calma e garantendo la sicurezza dei presenti. L’uomo, all’esito dell’intervento, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, in stato di libertà. L’agente libero dal servizio ha riportato lievi lesioni, con una prognosi di sette giorni, salvo complicazioni. Lo scorso fine settimana, invece, a finire sotto la lente delle forze dell’ordine era stata piazza Cavour; al mattino per un furto in un negozio di abbigliamento e nel pomeriggio per un ragazzo straniero che, in preda ai fumi dell’alcol, ha iniziato a infastidire i passanti.