Senza patente e con documenti falsi: nei guai

Controlli sulle strade da parte degli agenti della polizia locale, guidati dal dirigente Cristian Lupidi: nei guai un 43enne che era al volante con un permesso di guida falso, acquistato su internet. Intervento anche per due extracomunitari che non avevano il biglietto a bordo di un autobus ma pretendevano di usufruire del servizio di trasporto.

Nel corso dei recenti controlli di polizia locale, gli agenti hanno fermato un’auto, una Peugeot 408 con targa romena, guidata da un uomo di 37 anni di nazionalità romena e in Italia da oltre tre mesi, sprovvisto di documento che ne attestasse il titolo di possesso e la durata della disponibilità. A seguito di ulteriori controlli è emerso che anche il proprietario, un cittadino romeno di 57 anni, residente pure lui da oltre tre mesi in Italia non aveva provveduto alla reimmatricolazione del veicolo, che risultava anche sprovvisto della revisione.

Nei confronti del conducente è scattata una sanzione amministrativa di 175 euro, con intimazione ad esibire il documento mancante e una sanzione di 173 euro per l’omessa revisione. Nei confronti del proprietario è scattata una sanzione amministrativa di 280 euro, oltre al sequestro per confisca che verrà disposta qualora lo stesso non provveda a immatricolare il veicolo in Italia.

Sempre nell’ambito dei controlli di polizia stradale, che sono stati intensificati dal dirigente Lupidi, anche con pattuglie in abiti civili e con veicoli privi di insegne, lungo via Martiri di Belfiore è stato intimato l’alt ed è stata controllata un’auto, una Range Rover Evoque, condotta da un indiano di 43 anni, residente a Porto Sant’Elpidio.

Il 43enne ha esibito un permesso di guida internazionale risultato falso, acquistato su internet e privo di patente di guida italiana valida per la categoria del veicolo condotto. Il documento falso è stato sottoposto a sequestro probatorio e il titolare, oltre alla denuncia per la falsificazione amministrativa, è stato sanzionato per guida senza aver conseguito patente italiana ed è stata elevata una sanzione di 5.100 euro, oltre al fermo amministrativo per 90 giorni, essendo il veicolo a lui intestato.

Inoltre, durante il pattugliamento del centro, in piazza XX Settembre è stato richiesto un intervento all’aliquota mobile di zona da parte del personale di una ditta di trasporti poiché due soggetti extracomunitari pretendevano di usufruire del servizio di trasporto, extraurbano, senza il biglietto. Il personale dell’azienda di trasporti, alla presenza del personale della polizia locale, ha provveduto a redigere due verbali di contestazione per l’infrazione commessa. È emerso anche che uno dei due, per la sua identificazione da parte del controllore, aveva esibito il passaporto di un proprio parente, residente in Egitto: è stato denunciato.

Chiara Marinelli