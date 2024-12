Serata di grazia per Nikolov. Balaso impeccabile

Chinenyeze 7,5. Il centrale francese si fa trovare pronto sempre all’appuntamento sotto rete, tant’è che chiude con una percentuale d’attacco ragguardevole (89%).

Loeppky 8. Entrato nel corso del terzo set, aiuta la squadra a ritrovarsi grazie a una ricezione precisa. Suo l’ultimo punto del match. Complessivamente mette a referto 9 punti (53% in attacco).

Balaso 8,5. Impeccabile il capitano Lube, sbaglia pochissimo e compie autentiche prodezze in alcuni recuperi fondamentali.

Boninfante 8. Il giovane regista fa cose egregie e mette a terra pure due muri. Ha sempre palleggiato "pulito", servendo adeguatamente i compagni.

Nikolov 9. È lui il miglior giocatore della serata con i suoi 22 punti, molti dei quali realizzati nei momenti chiave della gara. Cercato dai battitori di Trento, chiude con un 62% di ricezioni positive.

Lugumdzija 7. Gioca bene nel primo set (60% in attacco), poi cala nel secondo (22%) e lascia il posto a Dirlic. Richiamato in campo nel finale per il suo servizio, che risulta efficace.

Podrascanin 8. Giocatore di esperienza, sempre attento, riesce a trasmettere ai suoi compagni la giusta determinazione per chiudere il match.

Bottolo 7. Pure lui comincia bene la sfida, ma poi si perde un po’ per strada, specie in attacco. Le statistiche parlano di 4 punti e 27% in attacco. Lo sostituisce Loeppky.

Dirlic 8. Partita perfetta per il giocatore di Spalato che entra ed è subito "caldo" per dare la spinta giusta alla formazione di Medei. Il regista Boninfante si affida a lui per diversi palloni che scottano. E lui non fallisce! Chiude l’incontro con 10 punti e il 69% in attacco.

Gargiulo ng. Il centrale viene gettato nella mischia per la sua battuta tattica, che non sbaglia. Per lui, però, solo, pochi scampoli di gioco: troppo poco per un voto.

