Sergio Carlacchiani presenta il suo libro di poesie dedicato ad Alda Merini. L’appuntamento è per dopodomani, alle 18, nel giardino della Pinacoteca Moretti di Civitanova Alta (in caso di pioggia alla Sala Ciarrocchi), quando verrà introdotto il volume dal titolo "DADAADALDA". L’appuntamento, ad ingresso libero, vedrà come relatori Maurizio Soldini (medico, filosofo e poeta) e Claudio Nalli (docente di storia dell’arte presso i licei di Camerino), che ragioneranno con l’autore sui temi del libro. Il volume è edito dalla RPlibri di San Giorgio del Sannio, casa editrice con la quale Carlacchiani ha pubblicato negli ultimi anni tre voluminosi libri di poesia: Indiscrezioni dal fortilizio (giugno 2020), Testamento (giugno 2022) e, appunto, "DADAADALDA". Quest’ultimo libro è dedicato alla sua amicizia amorosa, la poetessa Alda Merini. Nel corso della presentazione di sabato, per la prima volta dopo la morte della Merini, Carlacchiani ricorderà in breve i suoi trascorsi con lei.