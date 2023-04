"Serve più decoro per il turismo"

"Anche per Pasqua l’amministrazione comunale ha fatto un bel regalo ai cittadini. Ancora non sono stati raggiunti gli obiettivi che sin dall’inizio erano stati dichiarati, ovvero la cura del verde, il decoro della città e una particolare spinta alla promozione turistica". Queste le forti critiche che piovono, a Porto Recanati, dall’anonimo blog "Pensando al futuro". "Bagni pubblici da obbrobrio, piste ciclabili con erba alta e recinzione pericolante e rotta in più punti, sottopassi ferroviari imbrattati – si legge nel blog che ha pubblicato un post anche sulla propria pagina Facebook –. Spiagge libere piene di detriti rilasciati dalle mareggiate che non hanno nessun giustificativo per non essere stati rimossi. Neppure alcuni concessionari di spiagge hanno rimosso i detriti, forse perché imitatori di un’amministrazione in difetto che non ha potuto esercitare nessuna pressione su di loro. In un periodo molto favorevole per la promozione turistica non è stata ancora aperta la nuova sede Iat nei locali del Kursaal – si legge ancora nel blog –, nonostante sia passato più di un anno dall’inizio dei lavori.

Allo stesso modo si riscontra che i nuovi bagni in via Bramante dopo 14 mesi dall’inizio dei lavori non sono ancora sistemati definitivamente. La ‘gettoniera’ è fuori uso e la porta d’ingresso deve essere lasciata sempre aperta.

Questa sarebbe la promozione turistica della nostra città? Questi sarebbero il decoro e la cura del verde?".

