"Serve un’area cani a Fontespina. Già individuato lo spazio adatto"

Un’area cani a Fontespina. La chiedono da tempo una decina di proprietari di amici a quattro zampe nel quartiere nord della città, che scrivono una lettera-appello all’amministrazione comunale per la realizzazione di un dog park nel quartiere.

"I proprietari dei cani a Fontespina da tempo sentono l’esigenza di un’area attrezzata, recintata, con relativa chiusura e una fontanella – scrivono i residenti –. Quando ci incontriamo tra le vie del quartiere puntualmente la nostra conversazione verte proprio intorno a tale problema, perché si sente fortemente la mancanza del suddetto spazio, dove i nostri amici pelosi possano essere liberi di socializzare e sgambare in sicurezza. Tra l’altro, in diverse occasioni tale esigenza è stata condivisa anche da chi non possiede un cane, ben comprendendo il disagio di non poter mai lasciare liberi i propri animali. La comunità già da qualche mese avrebbe individuato uno spazio comunale nell’ampio parco intitolato a Mario Garbuglia, dove a nostro parere tale progetto potrebbe trovare la sua realizzazione. Per di più, in quello spazio ci sono già una parte di recinzione, una fontanella e una zona ombrata grazie agli alberi. Tutto ciò, secondo noi, andrebbe ad abbattere i costi. Siamo certi che la nostra proposta verrà presa in considerazione e siamo pronti ad un confronto con chi di dovere" ha concluso il gruppetto.

Sono numerose le aree di sgambamento per cani inaugurate negli ultimi anni a Civitanova, tra le quali, soltanto per citarne alcune, quella in via Mandela, nella zona sud della città, una in zona parco Caduti del lavoro, a San Marone, e una nelle vicinanze del Cuore Adriatico.

Chiara Marinelli