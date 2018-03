Macerata, 15 marzo 2018 - "Gli indagati faranno di tutto per difendere la bontà e la correttezza dei loro comportamenti". Solo pochissime parole dall’avvocato Manuel Formica, che difende Mario Pianesi, Loredana Volpi, Giovanni Bargnesi e Karl Xaver Wolfsgruber. Nei giorni scorsi, gli indagati hanno ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini dalla procura di Ancona. Ma ancora conoscono poco di quello che gli inquirenti hanno raccolto su di loro, attraverso un’inchiesta iniziata nel febbraio del 2013 da Forlì.

Difficile dunque per il momento rispondere alle contestazioni per gli indagati, che hanno preferito rinviare commenti o dichiarazioni a una fase successiva. "Sono stato interessato, assieme ad altri colleghi, alla difesa dei quattro indagati – si limita a dire l’avvocato Manuel Formica –. Rispetto al prestigio di cui Pianesi gode anche oltre i confini nazionali, l’accusa mossa a lui e agli altri indagati è davvero inverosimile. Abbiamo perciò necessità di prendere cognizione delle carte processuali per capire cosa c’è veramente dietro detta accusa. È sicuro, in ogni modo, che gli indagati faranno di tutto per difendere la bontà e la correttezza dei loro comportamenti". Nella giornata di ieri il legale ha partecipato a un summit con gli altri difensori a Bologna, concordato in precedenza, per valutare come muoversi a questo punto.