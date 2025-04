Settimana Santa, il programma delle celebrazioni con il vescovo

Saranno diverse le iniziative della diocesi per la Settimana Santa. Oggi alle 18 alla cattedrale ci sarà il concerto di Pasqua "Amare è vivere" del coro Figli della luce. L’ingresso è libero. Domani alle 10 in piazza della Libertà ci sarà la benedizione delle palme presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi. Giovedì sarà la volta della messa crismale nella cattedrale a partire dalle 10; alle 18, messa "In Coena Domini". Venerdì Santo: alle 15, Azione liturgica "In Passione Domini" mentre, alle 21 la processione del Cristo morto con partenza da piazza della Libertà. La veglia pasquale si svolgerà sempre in cattedrale sabato 19 alle 21 prima della messa celebrata dal vescovo, alle 10.30 della domenica di Pasqua. "Ci prepariamo alla Pasqua in questo anno santo con un grande sentimento di speranza – ha detto il vescovo Marconi –, partecipare agli eventi non solo a Macerata, ma in tutte le unità pastorali della diocesi, rappresenta quel senso di comunità unita che abbraccia le intenzioni espresse da papa Francesco per il giubileo".