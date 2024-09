Sforata la mezzanotte, i vigili fermano il concerto

Macerata, 31 agosto 2024 – Le canzoni di Vasco Rossi hanno risuonato in piazza della Libertà grazie alla "Vasco Live", band tributo al celebre rocker italiano che, giovedì sera, ha saputo conquistare il pubblico con un’esibizione carica di energia. Tutto fino all’improvviso intervento della polizia locale che ha interrotto il concerto, durante le ultime canzoni, perché la band aveva superato il limite orario previsto. Un brutto stop per la serata che ha colto di sorpresa i tanti maceratesi che si erano ritrovati per ascoltare un po’ di musica italiana.

"L’interruzione improvvisa nel bel mezzo dell’ultima canzone – spiega la maceratese Elisabetta Zaccari – ha lasciato il pubblico sbigottito. Molti spettatori non hanno potuto trattenere il disappunto e l’indignazione per una decisione percepita come eccessivamente rigida e priva di sensibilità artistica. Il senso dell’arte, quella capacità di trascendere i limiti e di creare momenti unici e irripetibili, è stato sacrificato in nome di una burocrazia che ha dimostrato di non saper riconoscere l’importanza del contesto: una canzone non può e non deve essere interrotta".

La serata, secondo Zaccari, "meritava ben altro finale. L’augurio è che, in futuro, si possa trovare un equilibrio migliore tra rispetto delle regole e rispetto per l’arte, affinché eventi come questo possano essere ricordati per la loro bellezza e solo per questo". Dalla polizia locale hanno fatto sapere che l’autorizzazione era stata concessa fino a mezzanotte, ma il concerto è proseguito per un’altra mezz’ora prima che gli agenti facessero presente che la musica andava interrotta.