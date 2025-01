Si è spento Gabriele Volpi. Una messa per ricordarlo

L’11 dicembre scorso è venuto a mancare, nella sua città di residenza, Vallefoglia, Gabriele Volpi, nato a Recanati il 2 dicembre del 1939. Recanatese, ex corrispondente de "Il Resto del Carlino", dopo gli studi conseguiti presso l’università di Macerata in giurisprudenza, Volpi si trasferisce per lavoro nel Pesarese, ricoprendo il ruolo di segretario comunale presso i comuni di Sassofeltrio, Tavoleto, Gabicce, Mondolfo e infine nel Comune di Urbania per circa venti anni.

In questo periodo conosce Franca Giombetti, che diventa sua moglie nell’anno 1976. Costruisce la sua famiglia, adottando due bambini cileni, Michele e Flavio.

Michele lo renderà nonno del piccolo Gabriele, ora adolescente.

Venerdì scorso le sue ceneri sono state tumulate proprio a Recanati, nella tomba della famiglia Volpi.

Domenica 12 gennaio alle 11, presso la chiesa di Sant’Agostino di Recanati, sarà celebrata una messa in suo ricordo.

ant. t.