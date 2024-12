Si ribalta con l’auto, aveva un tasso etilico tre volte oltre il lecito

Perde il controllo dell’auto all’altezza della nuova rotatoria davanti al supermercato Sì con te, urta il guard rail e si ribalta su una fiancata: guidava con un tasso alcolico nel sangue di oltre tre volte rispetto al limite consentito. Per lui, ritiro immediato della patente.

Incidente da brividi, fortunatamente senza gravi conseguenze dal punto di vista fisico, l’altra notte a Fontespina, lungo la statale Adriatica. L’allarme è scattato intorno alle 3.15. Un uomo al volante di una Fiat 500L ha perso il controllo, e dopo essere finito sulla rotatoria davanti al supermercato si è schiantato contro un guard rail e l’auto è rimasta capovolta sulla fiancata. Il conducente è uscito da solo dall’abitacolo dell’auto, miracolosamente illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la Fiat incidentata e tutta l’area teatro dell’incidente. I pompieri sono rimasti sul posto per circa un’ora. Sul posto per rilevare l’incidente e chiarire la dinamica sono intervenuti i carabinieri. Il conducente dell’auto, che per sicurezza è stato portato al pronto soccorso per un controllo, è stato sottoposto al test dell’etilometro. È risultato così che si era messo al volante nonostante avesse un tasso alcolico nel sangue pari a 1,80 grammi per litro. La patente di guida gli è stata ritirata.

c. m.