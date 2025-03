Sicurezza, in campo con l’Anc

I volontari dell’Associazione nazionale carabinieri in prima linea, sempre pronti a dare il contributo a ogni evento organizzato in città. Ma servono giovani volontari. Per la Tirreno Adriatico l’Anc, presieduta da Roberto Ciccola, ha schierato tredici unità, di cui otto a Civitanova con il coordinamento del comandante della polizia municipale Cristian Lupidi, e cinque a San Benedetto. Dalle Marche sono arrivati in mattinata a San Benedetto in tutto ottanta volontari Anc. In un mondo in cui le regole della sicurezza sportiva e di spettacolo sono cambiate, si richiedono sempre più volontari da integrare nel sistema della sicurezza. Protezione civile e Anc risultano quindi una risorsa per le amministrazioni comunali. "La sezione di Civitanova, nonostante un organico di trenta unità con certificazione safty e security, ha necessità di nuove leve – ha reso noto Ciccola – e rivolge un appello ai giovani, che desiderano mettersi in gioco e disponibili a donare il proprio tempo libero a favore della collettività".

Chiara Marinelli