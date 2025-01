Simulazioni e giochi, geometri in festa

Domenica dalle 10 al Bramante-Pannaggi si festeggerà il 95esimo "compleanno" della figura del geometra. Con il supporto di partner come il Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Macerata, l’Associazione nazionale costruttori edili, il Centro paritetico territoriale, l’Ast di Macerata, le aziende Progeos e VRforCare, l’Università Politecnica delle Marche e l’associazione Marche Brick, l’evento è una festa aperta a tutta la cittadinanza.

I partecipanti potranno immergersi in simulazioni virtuali con il Vortex Advantage, scoprire gli esoscheletri per la sicurezza nei cantieri, mettersi alla prova con laboratori creativi di modellazione 3D e divertirsi con una gara di costruzioni Lego a premi. Non mancheranno simulazioni di sicurezza sui ponteggi e momenti di confronto con esperti del settore per esplorare le potenzialità della professione.

Questo appuntamento è un’occasione per guardare al futuro, per scoprire come la figura del geometra sia diventata un pilastro nell’innovazione tecnologica, nella sicurezza e nello sviluppo del territorio. La giornata è un punto di incontro tra tradizione e modernità e valorizza il contributo di istituzioni, aziende e realtà educative che collaborano per rendere questa iniziativa un successo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0733.32094 - 333.7825886 o scrivere all’indirizzo email orientamento@itgbramante.it.