Sistemazione della piazza, via ai lavori

Oggi iniziano ufficialmente i lavori di rigenerazione urbana in piazza Garibaldi (nella foto il rendering), a Urbisaglia, a partire dal belvedere di Ponente. "Un progetto che guarda al futuro, senza dimenticare la nostra storia – spiega l’amministrazione comunale –. Riqualificheremo l’area, riorganizzeremo gli spazi per renderli più accoglienti, sicuri e funzionali. Nasceranno nuove aree verdi e spazi dedicati alla socialità, per una piazza ancora più viva e vissuta. Per permettere l’esecuzione dei lavori della prima fase sarà chiusa temporaneamente via Petrini. Siamo consapevoli che ogni cambiamento richiede collaborazione e pazienza, e per questo ringraziamo sin da ora tutta la cittadinanza per la comprensione e il sostegno". Intanto a inizio settimana è tornato nuovamente accessibile il parcheggio di via Roma, adiacente alle scuole elementari; anche in questo caso gli interventi hanno interessato la riqualificazione degli spazi e del verde pubblico.