Sistemazione straordinaria dell’arena Eliminare infiltrazioni e barriere

C’è tempo fino al 12 giugno per presentare l’offerta e aggiudicarsi i lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria dell’Arena Sferisterio e del sottopasso di via Diomede Pantaleoni. Il Comune, infatti, ha aperto il bando di gara d’appalto e l’aggiudicazione sarà fatta in base all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualitàprezzo. L’importo dei lavori è di 848mila euro (al netto dell’Iva), di cui 23.496 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, interamente finanziati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Gli interventi permetteranno essenzialmente di eliminare le infiltrazioni d’acqua sotto le gradinate, di impermeabilizzare la facciata e di eliminare le barriere architettoniche, realizzando un ascensore che dalla zona della biglietteria porti, senza impatti visivi, a tutti i livelli di piano dell’arena, fino al loggione. L’idea dell’Amministrazione comunale è di aggiudicare i lavori entro qualche mese di modo da poter partire con il cantiere, che dovrebbe durare all’incirca 365 giorni lavorativi. Essendo finanziato con fondi Pnrr, però, il progetto dovrà comunque essere completato entro la data del 31 dicembre 2026. Tornando ai lavori da eseguire, va sottolineato che sulle gradinate dovranno essere smontate le sedute per verificare da dove entra l’acqua che, in più zone, filtra nella parte sottostante dell’arena, andando a bagnare ad esempio anche il Corridoio Innocenziano. La facciata, invece, dovrà essere impermeabilizzata e si andrà a ripulire anche la scritta dei cento consorti, macchiata dall’umidità.

Le buste con le offerte saranno aperte il 13 giugno e si provvederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida. In caso di offerte uguali, invece, si provvederà all’aggiudicazione mediante estrazione a sorte. Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.