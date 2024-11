"Sono felice per i miei gol, di più per la Maceratese"

"La Maceratese sta vivendo un bel momento: abbiamo vinto le ultime tre partite senza subire gol". Si volta indietro l’attaccante Mirco Cirulli, classe 2004, che ha segnato una rete in ciascuna delle ultime tre gare contribuendo così al primo posto dei biancorossi. "Sono felice per i gol – aggiunge il giocatore, finora autore di 5 reti – ma soprattutto per le vittorie della squadra".

Cirulli, lei ha segnato nelle ultime tre gare. Qual è stato il gol più bello?

"Sul piano estetico quello contro il Montefano, ma quello più pesante è arrivato domenica scorsa perché ha garantito 3 punti contro l’Osimana".

Quel gol ha spianato la strada verso il successo sull’Osimana, cosa ha provato quando ha visto la palla in rete?

"Un’emozione fortissima, del resto quando si gioca si spera sempre di essere incisivi e fare gol".

Un giocatore maceratese avverte il peso della maglia biancorossa?

"Non percepisco la pressione, ma ritengo che tutte queste attenzioni e il grande pubblico siano uno stimolo a dare sempre un qualcosa in più, un qualcosa che tocchi il senso di responsabilità".

La Maceratese può contare su una rosa lunga, come si vive la concorrenza?

"Fa parte del calcio, siamo un gruppo di amici in cui l’uno si fida dell’altro ed è grazie al gruppo che arrivano certi risultati".

Nelle ultime tre partite lei ha segnato un gol in ciascuna gara, insomma con le prestazioni prova a mettere in difficoltà il tecnico nel momento delle scelte?

"Cerco di sfruttare ogni momento dando il massimo, ovviamente rispetto le scelte dell’allenatore".

Ma gli esami non finiscono mai perché domenica siete attesi dal Chiesanuova e poi dal K Sport Montecchio Gallo.

"Sono due gare complicate contro squadre d’alta classifica".

E lei è atteso da un altro esame.

"Sono iscritto al secondo anno della Facoltà Scienze per i servizi giuridici e nella seconda settimana di dicembre sosterrò quello di diritto del lavoro dello sport".