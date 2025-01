Sostegno agli studenti con disabilità, il bando per il trasporto scolastico

Pubblicato l’avviso per la concessione, per l’anno 2024, di un contributo economico alle famiglie per la spesa sostenuta per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia, in possesso della relativa certificazione, residenti a Macerata. "Un’azione concreta che rafforza il sostegno dell’amministrazione comunale alle famiglie che vivono situazioni di disagio e che ha l’obiettivo di supportare la famiglie anche nell’ambito dell’istruzione scolastica", ha commentato il vicesindaco Francesca D’Alessandro. La domanda, redatta sull’apposito modello scaricabile dal sito https://www.comune.macerata.it/novita/rimborso-del-trasporto-scolastico-per-studenti-con-disabilita/, va presentata entro il 31 gennaio all’Ufficio Protocollo o via Pec a comune.macerata@legalmail.it.